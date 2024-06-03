Синнер в четырех сетах обыграл Муте и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Франции Корентена Муте в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2:6, 6:3, 6:2, 6:1.

Встреча продлилась 2 часа 44 минуты. Муте один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Синнера пять эйсов, пять двойных и восемь реализованных брейков из 14.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Синнер сыграет против болгарина Григора Димитрова (десятая ракетка мира).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Корантен Муте (Франция) — 2:6, 6:3, 6:2, 6:1