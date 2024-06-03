Циципас рассказал, чего ждет от матча с Алькарасом

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о целях на матч с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024. Он назвал испанца одним из лучших в мире.

«Моя цель — не дать ему играть комфортно, нужно найти способ беспокоить его и провести отличный матч. Он один из лучших в мире, но я знаю, что у меня будут шансы, потому что я уверен в себе и показываю отличный теннис», — цитирует Циципаса Punto de Break.

Встреча команд состоится завтра, 4 июня.