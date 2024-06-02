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Сегодня, 16:35

Потапова и Сизикова одержали победу в первом круге парного «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции-2024.

В первом раунде россиянки победили немку Тамару Корпач и белоруску Лидию Морозову со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 23 минуты.

Во втором круге Потапова и Сизикова сыграют против американского дуэта — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — Тамара Корпач/Лидия Морозова (Германия/Белоруссия) — 6:4, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/12/5/
Теннис
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
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