Заслуженный тренер России Янчук рассказал, чего не хватает 17-летней Мирре Андреевой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, какого компонента не хватает 17-летней теннисистке Мирре Андреевой.

«Мирра Андреева великолепно играет в свои 17 лет. Это очень перспективная теннисистка, если не будущий мировой лидер, то хотя бы стабильный игрок элиты. Она играет в очень умный, разнообразный теннис, но пока ей не хватает физической мощи. Чтобы подняться еще выше, необходимо над этим работать, потому что есть игроки, которые могут ее задавить», — цитирует Янчука ТАСС.

Накануне Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции-2024, обыграв американку Пейтон Стирнс со счетом 6:2, 6:1.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» россиянка сыграет с француженкой Варварой Грачевой.