Матчи Медведева и Мирры Андреевой в первом круге Уимблдона перенесены на среду
Организаторы Уимблдона перенесли ряд матчей из-за дождя в Лондоне. Перенесенные встречи спортсменов состоятся завтра, 5 июля.
Сегодня, 4 июля, не сыграют россиянин Даниил Медведев против Артура Фери из Франции и российский спортсмен Александр Шевченко с французом Адрианом Маннарино.
Также завтра пройдет встреча Мирры Андреевой против китаянки Сю Ван и матч Анны Блинковой с представительницей Бельгии Яниной Викмайер.
Все матчи прерваны из-за дождей, кроме встреч, которые проходят на кортах под крышами.
Мужские матчи первого круга, перенесенные на 5 июля:
Даниил Медведев (Россия, 3) — Артур Фери (Франция)
Александр Шевченко (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — У Ибин (Китай)
Григор Димитров (Болгария) — Со Симабукуро (Япония)
Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) — Нуну Боргес (Португалия)
Томми Пол (США, 15) — Синтаро Мочизуки (Япония)
Александр Зверев (Германия,19) — Гийс Броувер (Нидерланды)
Женские матчи первого круга, перенесенные на 5 июля:
Анна Блинкова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия)
Мирра Андреева (Россия) — Сиюй Ван (Китай)
Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина)
Мэдисон Кис (США) — Сонай Картал (Великобритания)
Паула Бадоса (Испания) — Элисон Риске (США)
Елена Остапенко (Латвия) — Гретье Миннен (Бельгия)
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан)
Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия)
Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания)