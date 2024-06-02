Алькарас обыграл Оже-Альяссима и встретится с Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Алькарас сыграет с Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:3, 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 16 минут.
Алькарас сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету канадца ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В четвертьфинале испанец встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) - 6:3, 6:3, 6:1
Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
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