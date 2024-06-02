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Сегодня, 17:31

Алькарас обыграл Оже-Альяссима и встретится с Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Алькарас сыграет с Циципасом в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертом круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:3, 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

Алькарас сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету канадца ни одной подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертьфинале испанец встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 21) - 6:3, 6:3, 6:1

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
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