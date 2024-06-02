Янчук объяснил, за счет чего Медведев смог выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции

Российский тренер Виктор Янчук прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

В субботу, 1 июня, Медведев одержал победу над чехом Томашем Махачем в матче третьего круга турнира (7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4).

«Медведев обладает хорошим высоким классом и нужно отметить, что он Махача просто переиграл. Переиграл именно мастерством, выдержкой и характером. Потому что он достаточно хорошо настроен на победу, Медведев настроен на победу, поэтому у него все так идет. Он играет на должном уровне без срывов. В отличие от Рублева, который вылетел от Арнальди не смог найти свою игру, он играл не в своей тарелке. А Медведев более стабильно провел матчи», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

В 1/8 финала турнира «Большого шлема» Медведев встретится с австралийцем Алексом де Минауром.