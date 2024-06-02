Аванесян и Осорио не смогли выйти в третий круг парного «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян в паре с Камилой Осорио из Колумбии проиграли японке Ене Шибахаре и китаянке Ван Синьюй во втором круге «Ролан Гаррос» в парном разряде.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (4:7), 5:7 в пользу спортсменок из Японии и Китая.

В другом матче дня россиянка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк победили румынок Ану Богдан и Жаклин Кристьян (7:6 (7:4), 6:2) и вышли во второй раунд турнира в Париже. Их следующими соперницами станут украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Ена Шибахара/Ван Синьюй (Япония/Китай, 10) — Элина Аванесян/Камила Осорио (Россия/Колумбия) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5

Первый круг

Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — Ана Богдан/Жаклин Кристьян (Румыния) — 7:6 (7:4), 6:2