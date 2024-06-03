Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в понедельник, 3 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие в теннисном центре Roland Garros в Париже. Начало встречи — в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня «Ролан Гаррос». В РФ официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Свитолина — Рыбакина можно бесплатно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний ведет Элина Свитолина — 2-1.

29-летняя украинка — 19-ая ракетка мира. 24-летняя представительница Казахстана — 4-й номер рейтинга WTA.