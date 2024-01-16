Радукану вышла во второй круг Australian Open, отдав Роджерс только 5 геймов

Британская теннисистка Эмма Радукану обыграла американку Шелби Роджерс в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2024.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 21-летней британки. Это первая победа Радукану в турнире «Большого шлема» за год. Спортсменка вернулась в тур после трех операций — она не выступала с апреля 2023-го.

Следующей соперницей Радукану будет представительница Китая Ван Яфань.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Радукану (Великобритания) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:2