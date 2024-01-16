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Сегодня, 12:51

Рыбакина в двух сетах победила Плишкову на старте Australian Open

Рыбакина сыграет с Блинковой во втором круге Australian Open
Ана Горшкова
Корреспондент
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла чешку Каролину Плишкову в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Девушки провели на корте 1 час 34 минуты.

3-я ракетка мира Рыбакина 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. На счету 38-й ракетки мира Плишковой 4 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором круге турнира Рыбакина сыграет с Анной Блинковой (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Каролина Плишкова (Чехия) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Australian Open
Анна Блинкова
Елена Рыбакина
Каролина Плишкова
28
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