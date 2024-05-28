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Ольховский: «Хачанов сейчас играет на очень высоком уровне»

Сергей Разин
корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова в первом круге «Ролан Гаррос» над Сумитом Нагалом из Индии (6:2, 6:0, 7:6).

«Карен сейчас играет на очень высоком уровне. Надеюсь, что и в следующем круге все будет относительно легко. Совсем легких соперников на Ролан Гаррос нет, любой соперник серьезен. Но в трех или четырех сетах Хачанов должен проходить дальше. Он фаворитом был и в матче с Нагалем, и будем таковым в следующем матче», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Соперником Хачанова во втором круге станет словак Йозеф Ковалик.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-ol-hovskij-hachanov-sejchas-igraet-na-ochen-vy-sokom-urovne/
Ролан Гаррос
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
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