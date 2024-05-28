Хаддад Майя уступила 51-й ракетке в первом круге «Ролан Гаррос»

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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в первом круге «Ролан Гаррос» уступила итальянке Элизабетте Качаретто со счетом 6:3, 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. На счету 27-летней бразильянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

Во втором круге 51-я ракетка мира встретится с испанкой Кристиной Букшей.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — 3:6, 6:4, 6:1