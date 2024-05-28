Ольховский: «Котов победил Норри благодаря стабильной и мощной игре в концовке»

Победитель двух турниров «Большого Шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Павла Котова в первом круге «Ролан Гаррос» над британцем Кэмероном Норри (4:6, 6:3, 3:6, 7:6, 6:2).

«Очень удивила победа Павла, очень рад за него. Я считал Норри фаворитом, он до начала игры таковым и являлся. Котов играет в мощный теннис, атакует, пробивает. Ему может не хватать стабильности при таком стиле. Сегодня он победил именно благодаря стабильной и мощной игре в концовке», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Во втором круге Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.