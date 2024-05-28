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Сегодня, 01:30

Медведев в четырех сетах обыграл Кепфера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото ATP

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету 28-летнего россиянина эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Медведев встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3

Ролан Гаррос
Даниил Медведев
5
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