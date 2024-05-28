Медведев в четырех сетах обыграл Кепфера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» обыграл немца Доминика Кепфера со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. На счету 28-летнего россиянина эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Медведев встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:3
Новости