Призовой фонд Уимблдона в 2023 году будет самым крупным в истории турнира

На Уимблдоне в 2023 году разыграют рекордный призовой фонд в истории турнира, сообщается на сайте соревнований.

Всего будет разыграно 44,7 миллиона фунтов стерлингов (около 52,2 миллиона евро), что на 11,2 процента больше, чем было в прошлом году, и на 17,1 процента по сравнению с Уимблдоном-2019.

Победители в женском и мужском одиночном разрядах получат 2,35 миллиона фунтов (2,75 миллиона евро), а призеры — 1,175 миллиона (1,37 миллиона евро). На сайте отмечается, что эти призовые равны тем, что были в 2019 году.

При распределении призовых денег по-прежнему большое значение придается поддержке игроков в первых раундах соревнований. Призовой фонд отборочных соревнований увеличен на 14,5 процента по сравнению с прошлым годом, а игроки, проигравшие в первом круге основной сетки Уимблдона, получат 55 тысяч фунтов (64 тыс. евро), что на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Призовой фонд парных соревнований у мужчин и женщин увеличился на 10,7 процента по сравнению с прошлым годом, а призовые фонды одиночных и парных соревнований колясочников и квадроколясочников выросли чуть менее чем на 20 процентов.

Уимблдон пройдет 3-16 июля на травяных кортах в Лондоне.

В конце марта английский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.