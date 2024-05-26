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Тарпищев заявил, что жеребьевка «Ролан Гаррос» сложилась неудачно для россиян

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что жеребьевка «Ролан Гаррос» сложилась неудачно для российских теннисисток.

«У девочек нехорошая жеребьевка получилась. Там решается, кто на Олимпиаду попадает, а все в одной куче. У ребят — сносная, потенциально во вторую неделю могут выйти все ребята, земля — такое покрытие для наших. Девочки все в одной четвертушке: [Екатерина] Александрова, [Вероника] Кудерметова... Все наверху, где [действующая победительница Roland Garros Ига] Свентек. Если кто-то выйдет во вторую неделю — уже неплохо. Но маловероятно, что выйдет кто-то, тем более при наших мандражистках. Хотя [Анна] Калинская можно неплохо выступить, если вработаться», — сказал Тарпищев ТАСС.

«Ролан Гаррос» пройдет с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свентек.

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Источник: ТАСС
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