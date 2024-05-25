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Сегодня, 18:21

Кафельников считается, что в мужской сетке «Ролан Гаррос» нет явного фаворита

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о фаворитах «Ролан Гаррос».

«На этом «Ролан Гаррос» нет однозначного фаворита. На титул могут претендовать около десяти теннисистов. Выделить кого-то одного или двух я не могу. Что касается российских игроков, то здесь у всех равные шансы на успешное выступление. Все примерно одинаково играли перед «Ролан Гаррос» весной. Все будет зависеть от настроя и от того, кто к этому турниру подошел в более хорошей форме», — сказал Кафельников «РБ Спорт».

«Ролан Гаррос» начнется в воскресенье, 26 мая. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является первая ракетка мира Новак Джокович.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: РБ Спорт
Ролан Гаррос
Евгений Кафельников
Новак Джокович
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