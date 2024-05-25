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25 мая, 23:33

Тарпищев считает, что у Медведева будет много сложных матчей на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниила Медведева ожидает много тяжелых матчей на стартующем «Ролан Гаррос».

«Что касается Дани Медведева, то он так сейчас играет на земле, что у него будет очень много тяжелых матчей. Плюс непонятен характер повреждения — я с ним еще не говорил на этот счет», — сказал Тарпищев ТАСС.

В первом круге турнира Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером. Действующим победителем является серб Новак Джокович.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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