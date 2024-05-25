Тарпищев считает, что у Медведева будет много сложных матчей на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Даниила Медведева ожидает много тяжелых матчей на стартующем «Ролан Гаррос».

«Что касается Дани Медведева, то он так сейчас играет на земле, что у него будет очень много тяжелых матчей. Плюс непонятен характер повреждения — я с ним еще не говорил на этот счет», — сказал Тарпищев ТАСС.

В первом круге турнира Медведев сыграет с немцем Домиником Кепфером. Действующим победителем является серб Новак Джокович.