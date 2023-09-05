Остапенко раскритиковала расписание US Open после поражения от Гауфф в четвертьфинале

Латвийская теннисистка Елена Остапенко раскритиковала расписание US Open после поражения от американки Кори Гауфф (0:6, 2:6) в четвертьфинале турнира.

В четвертом круге Остапенко победила Игу Свентек (3:6, 6:3, 6:1), этот матч прошел вечером 3 сентября по нью-йоркскому времени и завершилась около полуночи. Гауфф в четвертом круге выиграла у Каролин Возняцки (6:3, 3:6, 6:1), встреча состоялась утром 3 сентября по местному времени.

Матч Остапенко и Гауфф стал самым ранним в женской сетке 5 сентября.

«Я не успела восстановиться после вчерашнего дня. Я вернулась в отель в 2 часа ночи. Когда ты засыпаешь в 5-6 утра, тебе нужно несколько дней, чтобы вернуться к оптимальному состоянию. Если мне ставят матчи на поздний вечер, то я на следующий день должна играть в то же время или позже. Но у нас нет времени на восстановление. Считаю, расписание было более выгодным для Гауфф, потому что она вчера играла гораздо раньше меня.

Накануне я спрашивала, когда у нас будет матч, и была уверена, что мы сыграем поздно вечером, потому что мне так и сказали. Когда вышло расписание, я увидела, что мы стоим первыми в списке. Я подумала: «Вау, немного странное расписание». Я удивилась, и явно не в хорошем смысле слова», — сказала Остапенко на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Гауфф сыграет против победителя матча Сорана Кирстя — Каролина Мухова.