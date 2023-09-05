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Сегодня, 20:33

Кори Гауфф повторила достижение Серены Уильямс на US Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кори Гауфф.
Фото USA Today Sports

Кори Гауфф вышла в полуфинал US Open-2023.

19-летняя теннисистка стала первой американкой со времен Серены Уильямс, которой удалось дойти до 1/2 финала домашнего турнира «Большого шлема» в возрасте до 20 лет, сообщает ESPN. Уильямс делала это в 2001 году, тогда ей тоже было 19 лет.

В четвертьфинале US Open-2023 Гауфф выиграла у Елены Остапенко из Латвии со счетом 6:0, 6:2. Соперницей американки в полуфинале станет победитель матча Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Каролина Мухова (Чехия, 10).

Источник: Сетка US Open-2023
Теннис
US Open
Кори Гауфф
Серена Уильямс
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