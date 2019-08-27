Мужа Уильямс раскритиковали после матча Серены с Шараповой за футболку. В ней можно увидеть намек на допинговое прошлое Марии

Муж американской теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян подвергся критике после матча супруги с россиянкой Марией Шараповой в первом круге US Open. Он пришел на матч в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education — программы антинаркотического воспитания учащихся в США).

Пользователи сети были возмущены внешним видос Оганяна:

«Муж Серены такой мелочный для этой рубашки!»

«Это неуважительно».

«Муж Серены действительно ужасен. Терпеть не могу этого парня. Такие люди, как он, делают эти поражения болезненными».

Напомним, что Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла Уильямс — 1:6, 1:6.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга.. Положительный результат дала допинг-проба, которая была взята 26 января в Мельбурне. По ее словам, она принимала мельдоний исключительно в терапевтических целях. В июне 2016 года она была дисквалифицирована на два года. После апелляции срок был сокращен до 15 месяцев. В апреле 2017 года Шарапова впервые после окончания дисквалификации приняла участие в турнире WTA.