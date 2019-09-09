Марат Сафин: «Надо спокойно дожимать Надаля»

Экс-первая ракетка мира, победитель US Open-2000 и Australian Open-2005 Марат Сафин — о четвертом сете финала US Open-2019 Даниил Медведев — Рафаэль Надаль (5:7, 3:6, 7:5, 4:3, идет четвертый сет).

— Уже понятно, что Надаль не может ничего сверхъестественного. Надо спокойно, методично его дожимать. Надалю становится все тяжелее. 33 года, начинает уставать, начинает думать. Чем дальше будет уходить матч, тем лучше для Медведева, — сказал Сафин в эфире «Первого канала».