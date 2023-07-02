Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон

Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон.

«Я буду стараться. Для меня плюс травы в том, что я не жду от себя слишком многого. Я могу играть совершенно свободно и не считаю себя фаворитом, претендентом на большой успех. Буду просто стараться наслаждаться по максимуму, веселиться и время от времени выходить к сетке. Могу свободнее играть геймы и матчи. Посмотрим, получится ли у меня хорошо выступить начиная с завтрашнего дня», — цитирует Рууда официальный сайт турнира.

Норвежец сделал перерыв после финала «Ролан Гаррос» и в этом году еще не играл травяные турниры. На Уимблдоне он проведет первый матч против Лорана Локоли.