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Сегодня, 21:28

Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон

Виктория Кравченко
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Норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон.

«Я буду стараться. Для меня плюс травы в том, что я не жду от себя слишком многого. Я могу играть совершенно свободно и не считаю себя фаворитом, претендентом на большой успех. Буду просто стараться наслаждаться по максимуму, веселиться и время от времени выходить к сетке. Могу свободнее играть геймы и матчи. Посмотрим, получится ли у меня хорошо выступить начиная с завтрашнего дня», — цитирует Рууда официальный сайт турнира.

Норвежец сделал перерыв после финала «Ролан Гаррос» и в этом году еще не играл травяные турниры. На Уимблдоне он проведет первый матч против Лорана Локоли.

Каспер Рууд
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