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Сегодня, 01:24

Кафельников: «Хачанов и Рублев должны уверенно проходить и в третий круг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев должны выходить в третий круг «Ролан Гаррос».

«Андрей и Карен ожидаемо победили в первом круге. Думаю, что Хачанов и Рублев должны уверенно проходить и в третий круг. По классу они заметно выше своих соперников. Поэтому больших проблем у них быть не должно», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

Во втором круге Хачанов сыграет с Йозефом Коваликом из Словакии, а Рублев — против испанца Педро Мартинеса Портеро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-hachanov-i-rublev-dolzhny-uverenno-prohodit-v-tretij-krug/
Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
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