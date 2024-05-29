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Петрова: «У Медведева непросто сложился первый круг «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву не полностью удалось реализовать стратегию в матче первого круга «Ролан Гаррос» против немца Доминика Кепфера.

«У Дани непросто сложился первый круг, он уступил один сет немцу. Ранее он один раз побеждал этого теннисиста, на совсем другом покрытии, при этом и в том матче он один сет выиграл только на тай-брейке. Немцы хорошо играют на грунте, комфортно себя чувствуют на этом покрытии. Кепфер активно вел игру, а Даня очень много старался сокращать розыгрыши, вытаскивать соперника вперед, чтобы обводить его. Это грамотная стратегия, но не всегда это Медведеву удавалось. Как раз в третьем сете, который Даня проиграл, при счете 3:3 немец классно вытащил укороченный, Даня неудачно обвел и уступил гейм, не сумев потом взять сет.

У Дани такой теннис, который больше подходит для игры на быстрых покрытиях. На грунте надо играть повыше, больше крутить — как это делает Надаль: чтобы был высокий отскок у мячей. И Медведев играет далековато, он любит выжидать ошибки соперников, чтобы появилось пустое место, куда можно направить мяч», — цитирует «Газета.Ru» Петрову.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Матч пройдет в среду, 29 мая, и начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/28/23120191.shtml?updated
Теннис
Ролан Гаррос
Даниил Медведев
Надежда Петрова
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