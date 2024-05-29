Петрова: «Калинской стоит больше играть первым номером»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что российской теннисистке Анне Калинской стоит пересмотреть свои успешные матчи на Открытом чемпионате Австралии и на турнире в Дубае.

«Калинской в матче с Бюрель было тяжелее, я этого не ожидала. Первый сет она выиграла на тай-брейке, второй — 7:5. Для меня это тревожный звоночек, Анне надо быть более собранной и не давать шансов соперницам. Возможно, ей стоит пересмотреть свои матчи с Australian Open или из Дубая, где она играла смело, активно и наотмашь. Мне кажется, сейчас ей не хватило активности. Ей стоит больше играть первым номером», — цитирует «Газета.Ru» Петрову.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Калинская сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады.