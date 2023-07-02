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Сегодня, 20:30

Испанец Алькарас назвал фаворита Уимблдона

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что думает о предстоящем Уимблдоне.

«Я приехал на Уимблдон с большой уверенностью и считаю, что способен показать хороший результат. Для меня фаворитом является Джокович. Кажется, что он всегда играет с такой легкостью. В его игре очень трудно найти слабые места. Я уверен в себе и готов добиться здесь хороших результатов», — цитирует Алькараса Reuters.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Матчи турнира традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Уимблдон
Карлос Алькарас
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