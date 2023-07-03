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Сегодня, 18:08

Карацев вышел во второй круг Уимблдона и сыграет с Рублевым

Мария Гусева
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга 29-летний спортсмен обыграл француза Люку ван Аша — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 3 часа 23 минуты. Карацев сделал 11 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 20. На счету ван Аша 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира Карацев сыграет против своего соотечественника Андрея Рублева.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия) — Люка Ван Аш (Франция) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/5/
Теннис
Уимблдон
Аслан Карацев
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