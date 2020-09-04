Грачева уступила Мартич в третьем раунде US Open
19:44
В третьем раунде US Open в женском одиночном разряде хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла россиянку Варвару Грачеву (6:3, 6:3).
Матч продолжался один час и 29 минут. В 1/8 финала Мартич сыграет с победительницей пары Александра Соснович (Белоруссия) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Мартич (Хорватия, 8) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:3