Грачева уступила Мартич в третьем раунде US Open

В третьем раунде US Open в женском одиночном разряде хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла россиянку Варвару Грачеву (6:3, 6:3).

Матч продолжался один час и 29 минут. В 1/8 финала Мартич сыграет с победительницей пары Александра Соснович (Белоруссия) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Мартич (Хорватия, 8) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:3