Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:17

Стало известно, сколько российские теннисисты заработали на «Ролан Гаррос»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские теннисисты суммарно заработали 3,575 миллионов евро до уплаты налогов на Открытом чемпионате Франции-2024, сообщает Metaratings.

Лучшая с отрывом по заработкам среди россиян — Мирра Андреева. 17-летняя теннисистка получит 690 тысяч евро — это 19% от всех призовых российских теннисистов. За выход в полуфинал женской сетки Андреева заработала 650 тысяч, а победа над второй ракеткой мира Ариной Соболенко принесла ей 235 тысяч.

В первую пятерку рейтинга среди россиян вошли четыре девушки и Даниил Медведев, завершивший свои выступления на стадии 1/8 финала. Из Парижа он увезет 250 тысяч евро (до уплаты налогов).

Источник: Metaratings.ru
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
Даниил Медведев
Мирра Андреева
0
Читайте также
Тарпищев заявил, что Мирра Андреева должна попасть на Олимпиаду-2024
Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
Макрон призвал освободить арестованного в Москве француза Винатье
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Сенатор заявил о провале саммита по Украине в Швейцарии еще до его начала
Карелия подписала на ПМЭФ соглашения на сумму более 30 млрд рублей
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Теннисистка Петрова заявила, что Андреева не восстановилась после матча с Соболенко
Свентек — Паолини: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»
Зверев: «Невероятно счастлив, что наконец вышел в финал «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, результаты 7 июня: Алькарас победил Синнера, Зверев обыграл Рууда
Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос» и сыграет с Алькарасом
Зверев обыграл Рууда, Алькарас победил Синнера в пяти сетах. Онлайн-трансляция полуфиналов «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев: «Невероятно счастлив, что наконец вышел в финал «Ролан Гаррос»

Теннисистка Петрова заявила, что Андреева не восстановилась после матча с Соболенко

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости