Стало известно, сколько российские теннисисты заработали на «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты суммарно заработали 3,575 миллионов евро до уплаты налогов на Открытом чемпионате Франции-2024, сообщает Metaratings.

Лучшая с отрывом по заработкам среди россиян — Мирра Андреева. 17-летняя теннисистка получит 690 тысяч евро — это 19% от всех призовых российских теннисистов. За выход в полуфинал женской сетки Андреева заработала 650 тысяч, а победа над второй ракеткой мира Ариной Соболенко принесла ей 235 тысяч.

В первую пятерку рейтинга среди россиян вошли четыре девушки и Даниил Медведев, завершивший свои выступления на стадии 1/8 финала. Из Парижа он увезет 250 тысяч евро (до уплаты налогов).