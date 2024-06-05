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Сегодня, 12:57

Джокович может пропустить Уимблдон из-за операции на мениске

Алина Савинова
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу 5 июня будет сделана операция на мениске правого колена, сообщает L'Еquipe.

По информации источника, первая ракетка мира проведет без тренировок минимум три недели. В связи с этим 37-летний серб рискует пропустить Уимблдон, который пройдет с 1 по 14 июля.

При этом отмечается, что столь быстрое решение об операции обусловлено тем, что Джокович хочет успеть восстановиться хотя бы к Олимпийским играм.

Новак Джокович снялся с &laquo;Ролан Гаррос&raquo; из-за травмы. Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира. Королем тенниса стал Синнер

Ранее Джокович из-за травмы колена снялся с «Ролан Гаррос». В четвертьфинале «мэйджора» в Париже он должен был сыграть с норвежцем Каспером Руудом. После снятия сербского теннисиста с Открытого чемпионата Франции на стадии 1/4 финала первой ракеткой мира станет итальянец Янник Синнер.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tennis/
Теннис
Ролан Гаррос
Новак Джокович
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