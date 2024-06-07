Андреева опубликовала снимок с Бьорном Боргом: «Быстрое фото с фанатом»

Российская теннистка Мирра Андреева посетила матч между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале «Ролан Гаррос».

На игре 17-летняя спортсменка встретилась с шестикратным победителем Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде Бьорном Боргом. Совместное с ним фото она выложила в своих соцсетях.

«Быстрое фото с фанатом», — подписала публикацию Андреева.

На матч Синнера и Алькараса Андреева пришла со своей мамой. Игра проходит на корте Филиппа Шатрье. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

В полуфинале женской сетки «Ролан Гаррос» Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини (3:6, 1:6).