Паолини и Эррани вышли в финал парного «Ролан Гаррос»

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Итальянки Ясмин Паолини и Сара Эррани вышла в финал парного «Ролан Гаррос».

Теннисистки обыграли дуэт Марта Костюк (Украина)/Габриэла Рузе (Румыния) — 1:6, 6:4, 6:1. Матч длился 2 часа 4 минуты.

В финале Эррани и Паолини сыграют с победительницами матча Кэролайн Доулхайд (США)/Дезайри Кравчук (США) — Коко Гауфф (США)/Катержина Синякова (Чехия).

6 июня Паолини вышла в финал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, обыграв россиянку Мирру Андрееву.