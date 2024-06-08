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Зверев: «Невероятно счастлив, что наконец вышел в финал «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинале Открытого чемпионата Франции 4-я ракетка мира победил норвежца Каспера Рууда со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

«Не могу описать свои чувства. Невероятно счастлив. У меня богатая история на этом корте — с ним связаны и лучшие, и худшие воспоминания. Я так рад, что наконец вышел в финал. В воскресенье выложусь на максимум.

Сегодня мне приходилось играть максимально агрессивно — вы же видели, как быстро прошел первый сет, когда я этого не делал. Каспер слишком хороший игрок, чтобы просто ждать и не показывать свою игру», — сказал Зверев после игры.

В финале «Ролан Гаррос» Зверев сыграет против 21-летнего испанца Карлоса Алькараса, который ранее в пяти сетах победил вторую ракетку мира Янника Синнера (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3).

Источник: Сетка Ролан Гаррос
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Каспер Рууд
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