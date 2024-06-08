Теннисистка Петрова заявила, что Андреева не восстановилась после матча с Соболенко

Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала поражение российской теннисистки Мирры Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос».

«Полагаю, ей просто не удалось восстановиться, было мало времени. Потом, после такой тяжелой победы ты, конечно, радуешься — возможно, и это повлияло, радость от полуфинала. Это первый ее такой успех, и, может быть, отчасти она и из-за этого не смогла настроиться. Такое тоже бывает», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла итальянке Ясмине Паолини в двух сетах — 3:6, 1:6.