Алькарас — о пятисетовой победе над Синнером: «На «Ролан Гаррос» надо страдать»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинальном матче 21-летний испанец в пяти сетах победил итальянца Янника Синнера — 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа и 12 минут.

«Как выигрывать матчи, в которых ты мучаешься? Надо найти радость в мучении. Это главное. Особенно здесь, на грунте, на «Ролан Гаррос», где длинные розыгрыши, долгие матчи, пять сетов. Надо страдать, и я много раз говорил команде, что надо получать удовольствие от страдания», — сказал спортсмен в интервью на корте.

Алькарас впервые в карьере пробился в финал «мэйджора» в Париже. Он стал самым молодым игроком, кто вышел в финал турнира «Большого шлема» на всех видах покрытий — траве, грунте и харде. Ранее он становился чемпионом Уимблдона-2023 и US Open-2022.

За трофей на «Ролан Гаррос» 2024 года испанец сыграет с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).