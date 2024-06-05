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Синнер — о том, что станет первой ракеткой мира: «Успех меня не изменит»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что статус первой ракетки мира никак не изменит его. По словам спортсмена, он останется прежней версией самого себя.

Синнер сместит с первой строчки серба Новака Джоковича, который ранее снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска.

«Самое главное — оставаться самим собой. Успех меня не изменит, в конце концов, это всего лишь номер и титул, тогда как есть нормальная жизнь вне тенниса. Я хочу оставаться нормальным молодым человеком, который иногда любит кататься на картинге и заниматься обычными делами с близкими людьми. Конечно, я надеюсь какое-то время оставаться на первой строчке в рейтинге ATP, но я не хочу слишком сильно давить на себя», — заявил Синнер.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Матч между ними пройдет 7 июня. В личных встречах на данный момент ведет испанец со счетом 5-4.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/145187/jannik-sinner-reveals-what-were-the-key-moments-of-his-career/
Теннис
Ролан Гаррос
Янник Синнер
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