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Сегодня, 20:04

Ольховский — о Котове: «Дойти до третьего круга «Ролан Гаррос» — хороший результат»

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Экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский оценил выступление на «Ролан Гаррос» россиянина Павла Котова, отметив его качественную игру и результаты.

«Паша очень хорошо выступил, естественно. Просто неожиданно хорошо, обыграв и Норри, и потом второй круг он прошел очень красиво и хорошо. Обыграть на «Ролан Гаррос» Норри и Вавринку! С Синнером проиграл в трех сетах, но в борьбе. Считаю, это очень хороший результат», — считает Ольховский Газете.ру.

Котов в третий раз в карьере выступал на Открытом чемпионате Франции по теннису и впервые на «Большом шлеме» дошел до третьего круга.

Источник: ТАСС
Ролан Гаррос
Павел Котов
Янник Синнер
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