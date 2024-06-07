Ольховский — о Котове: «Дойти до третьего круга «Ролан Гаррос» — хороший результат»

Экс-шестая ракетка мира в парном разряде Андрей Ольховский оценил выступление на «Ролан Гаррос» россиянина Павла Котова, отметив его качественную игру и результаты.

«Паша очень хорошо выступил, естественно. Просто неожиданно хорошо, обыграв и Норри, и потом второй круг он прошел очень красиво и хорошо. Обыграть на «Ролан Гаррос» Норри и Вавринку! С Синнером проиграл в трех сетах, но в борьбе. Считаю, это очень хороший результат», — считает Ольховский Газете.ру.

Котов в третий раз в карьере выступал на Открытом чемпионате Франции по теннису и впервые на «Большом шлеме» дошел до третьего круга.