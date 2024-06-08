Ольховский оценил, как Андреева справляется с психологическим давлением

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский рассказал, как влияет на теннисистку Мирру Андрееву повышенное внимание.

«Психологическое давление на Андрееву присутствует. Но оно началось еще в прошлом году, когда она стала добиваться успехов на взрослом уровне. На мой взгляд, Мирра пока успешно справляется со всем этим», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Андреева в одиночном разряде одержала 18 побед при 8 поражениях и заработала 550 тысяч долларов. На «Ролан Гаррос» россиянка дошла до полуфинала.