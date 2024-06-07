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«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 7 июня: Зверев против Рууда, Алькарас — Синнер

Ана Горшкова
Корреспондент
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Янник Синнер.
Фото Reuters
Матчи полуфинала «Ролан Гаррос» 2024.

В пятницу, 7 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции немец Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, а Карлос Алькарас (Испания) встретится с Янником Синнером (Италия).

Янник Синнер&nbsp;&mdash; Карлос Алькарас. Синнер — Алькарас и Зверев — Рууд. Онлайн-трансляция полуфиналов «Ролан Гаррос»

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины, одиночный разряд
Полуфинал

Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия) — 15.30 (мск)

Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия) — не ранее 18.30

Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

Источник: Сетка «Ролан Гаррос»
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Янник Синнер
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