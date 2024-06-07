«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 7 июня: Зверев против Рууда, Алькарас — Синнер
Матчи полуфинала «Ролан Гаррос» 2024.
В пятницу, 7 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции немец Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, а Карлос Алькарас (Испания) встретится с Янником Синнером (Италия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины, одиночный разряд
Полуфинал
Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия) — 15.30 (мск)
Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия) — не ранее 18.30
Ролан Гаррос 2024: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр
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