Чесноков: «Мирра будет одной из реальных претенденток на медаль на Олимпиаде»

Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков считает, что Мирра Андреева способна завоевать медаль Олимпийских игр в Париже в случае допуска.

«Мирра очень хорошо выступила на «Ролан Гаррос». Здорово, что вошла в четверку российских теннисисток, которые сыграют на Олимпиаде в случае допуска. Она показала, что способна на многое. Я думаю, она будет одной из реальных претенденток на медаль. Если говорить об остальных ребятах, то состав неплохой, но сложно прогнозировать, куда они доберутся. Им предстоит сыграть серию турниров на траве, а потом вернуться обратно на грунт будет непросто. Надеюсь, что всех наших ребят допустят», — сказал Чесноков ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. На предыдущих Играх теннисисты завоевали три медали. В финале микста Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину. В финале мужского одиночного разряда Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву.