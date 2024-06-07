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Париж-2024

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Чесноков: «Мирра будет одной из реальных претенденток на медаль на Олимпиаде»

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Финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков считает, что Мирра Андреева способна завоевать медаль Олимпийских игр в Париже в случае допуска.

«Мирра очень хорошо выступила на «Ролан Гаррос». Здорово, что вошла в четверку российских теннисисток, которые сыграют на Олимпиаде в случае допуска. Она показала, что способна на многое. Я думаю, она будет одной из реальных претенденток на медаль. Если говорить об остальных ребятах, то состав неплохой, но сложно прогнозировать, куда они доберутся. Им предстоит сыграть серию турниров на траве, а потом вернуться обратно на грунт будет непросто. Надеюсь, что всех наших ребят допустят», — сказал Чесноков ТАСС.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. На предыдущих Играх теннисисты завоевали три медали. В финале микста Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину. В финале мужского одиночного разряда Карен Хачанов уступил представителю Германии Александру Звереву.

Источник: ТАСС
Александр Зверев (теннис)
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Аслан Карацев
Елена Веснина
Карен Хачанов
Мирра Андреева
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