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Сегодня, 21:04

Гауфф и Синякова вышли в финал парного «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф и чешка Катержина Синякова вышли в финал парного «Ролан Гаррос».

Теннисистки победили американок Кэролайн Доулхайд и Дезайри Кравчук в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа.

В финале Открытого чемпионата Франции Гауфф и Синякова сыграют с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 11) — Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) — 1:6, 6:4, 6:1

Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехия, 5) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США, 8) — 5:7, 6:4, 6:2

Источник: Сетка Ролан Гаррос
Теннис
Ролан Гаррос
Кори Гауфф
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