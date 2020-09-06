Серб Новак Джокович был дисквалифицирован во время матча четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Первый номер «посева» попал мячом в судью на линии.

Это первая дисквалификация в мужском одиночном разряде турнира «Большого шлема» в XXI веке. Предыдущее отстранение произошло на Roland Garros-2000. Австриец Штефан Коубек был дисквалифицирован во время матча второго круга против Атиллы Саволта за то, что кинул ракетку и попал в болбоя.