Джокович — первый игрок в XXI веке, дисквалифицированный в матче мужского турнира «Большого шлема»
23:42
Серб Новак Джокович был дисквалифицирован во время матча четвертого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Первый номер «посева» попал мячом в судью на линии.
Это первая дисквалификация в мужском одиночном разряде турнира «Большого шлема» в XXI веке. Предыдущее отстранение произошло на Roland Garros-2000. Австриец Штефан Коубек был дисквалифицирован во время матча второго круга против Атиллы Саволта за то, что кинул ракетку и попал в болбоя.
?LTIMA HORA ? | Est?n valorando si descalifican a Djokovic tras golpear con la pelota (sin intenci?n) a una juez de l?nea— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 6, 2020
#USOpen pic.twitter.com/jxTTz3qU9G