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Новак Джокович: «Рад вернуться на центральный корт своего любимого турнира»

18:10
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над британцем Джеком Дрейпером (4:6, 6:1, 6:2, 6:2) в первом раунде Уимблдона.

«Чувствую себя отлично, — сказал Джокович в интервью после матча. — Рад видеть всех вас и рад вернуться на центральный корт своего любимого турнира. Мне, как и многим, было очень грустно, что в прошлом году Уимблдон отменили. Рад, что спорт вернулся и вы сможете наслаждаться этим следующие две недели.

Дрейпер, несомненно, заслуживает аплодисментов. Он еще очень молод, ему всего 19 лет. Он впервые сыграл на центральном корте Уимблдона и сыграл очень хорошо. Нужно отдать ему должное. Я никогда не принимаю ничего как должное, находясь на этом корте. Для меня большая честь играть здесь».

Во втором круге серб сыграет с победителем Марсело Томас Барриос Вера (Чили) — Кевин Андерсон (ЮАР).

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