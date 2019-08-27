Донской проиграл Чоричу на старте US Open, Димитров победил Сеппи

Россиянин Евгений Донской в первого круге US Open проиграл хорвату Борне Чоричу — 6:7 (7:9), 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 56 минут.

За право выйти в третий раунд Чорич сразится с болгарином Григором Димитровым, который взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи — 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия, 12) — Евгений Донской (Россия, Q) — 7:6 (9:7), 6:3, 0:6

Григор Диимтров (Болгария) — Андреас Сеппи (Италия) — 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3