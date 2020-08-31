Циципас уверенно вышел во второй круг US Open

Грек Стефанос Циципас не встретил серьезного сопротивления в первом круге Открытого чемпионата США. Он победил Альберта Рамоса-Виньоласа из Испании, отдам сопернику всего четыре гейма.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:2, 6:1, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 24) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:4, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 12) — Себастьян Корда (США, WC) — 6:4, 4:6, 6:3, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) — Диего Шварцман (Аргентина, 9) — 3:6, 4:6, 6:2, 6:1, 7:5