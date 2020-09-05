Берреттини прошел Рууда в третьем раунде US Open и сыграет с Рублевым

В матче третьего раунда US Open в мужском одиночном разряде итальянский теннисист Маттео Берреттини победил норвежца Каспера Рууда (6:4, 6:4, 6:2).

Матч продолжался два часа и пять минут. В 1/8 финала итальянец сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маттео Берреттини (Италия, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 30) — 6:4, 6:4, 6:2