Берреттини прошел Рууда в третьем раунде US Open и сыграет с Рублевым
22:44
В матче третьего раунда US Open в мужском одиночном разряде итальянский теннисист Маттео Берреттини победил норвежца Каспера Рууда (6:4, 6:4, 6:2).
Матч продолжался два часа и пять минут. В 1/8 финала итальянец сыграет с россиянином Андреем Рублевым.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Маттео Берреттини (Италия, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 30) — 6:4, 6:4, 6:2