Бенчич обыграла Векич и вышла в полуфинал US Open

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в полуфинал US Open. В 1/4 финала она обыграла хорватку Донну Векич — 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 42 минуты.

За право выйти в финал Бенчич сразится с победительницей пары Бьянка Андрееску (Канада,15) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Донна Векич (Хорватия, 23) — 7:6 (7:5), 6:3