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Сегодня, 19:29

Азаренко обыграла Ферро и вышла во второй круг US Open

Виктория Кравченко
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Виктория Азаренко.
Фото AFP

Белоруска Виктория Азаренко победила француженку Фиону Ферро в матче 1-го круга US Open в Нью-Йорке — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 16 минут.

18-я ракетка мира во втором круге сыграет с победительницей матча Майа Шериф (Египет) — Чжу Линь (Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 6:1, 6:2

Виктория Азаренко
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