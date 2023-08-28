Азаренко обыграла Ферро и вышла во второй круг US Open
Белоруска Виктория Азаренко победила француженку Фиону Ферро в матче 1-го круга US Open в Нью-Йорке — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 16 минут.
18-я ракетка мира во втором круге сыграет с победительницей матча Майа Шериф (Египет) — Чжу Линь (Китай).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) — Фиона Ферро (Франция, WC) — 6:1, 6:2
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